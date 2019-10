Riders are out in force

Round three of the Leicestershire Cyclo-cross League saw Welland Valley CC riders in action at Misterton.

Welland Valley results: boys u9s - 2 Jacob Smith; youth/novice boys u16 - 3 Dominic Switzer, 4 Jim Vernon, 5 Kian Traynor, 11 Huw Wilson, 16 Daniel Henderson, 18 Joel Ayears; youth/novice boys u14 - 1 Luke Jones; youth/novice girls u14 - 1 Hannah Hensderson, 2 Brooke Traynor; youth/novice girls under 16 - 2 Jessica Ayears; women vet 40+ - 4 Nicola Traynor; women vet 50+ -2 Sarah Vigrow; junior women - 3 Eleanor Partridge; junior boys - 4 Will Perkins, 6 Ben Brant; male u23 - 3 Josh van Nierop; senior - 12 Mark Fiddy; veteran men 40+ - 9 Hans van Nierop, 18 Simon Dixey, 21 Austin Smith, 29 Nick Horder, 37 Nik Kershaw, 38 Hamish Low, 43 Steve Coulam; veteran men 50+ - 8 Jake Jacobson, 27 Adrian Killworth, 33 Marc Henderson, 35 Kevin Mills; veteran men 70+ - 2 Vic Barnett.